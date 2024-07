Il Monte Sant’Angelo Summer Festival: gli eventi

A MONTE SANT’ANGELO UN’ESTATE DI GRANDI EVENTI DA CAPITALE DELLA CULTURA DI PUGLIA: IL PROGRAMMA COMPLETO

Daniele Silvestri (6 agosto, biglietti su ticketone), Michelangelo Pistoletto, Mecna (25 luglio), Nino Frassica (28 settembre);

grande spazio all’arte con la mostra “Angeli” di Nicola Genco (nel Castello fino al 20 ottobre) e con l’installazione “Fragments of reality” al Santuario;

tra i grandi eventi Legambiente FestambienteSud – Green Cave (dal 20 al 23 luglio con i concerti di Alice, Peppe Servillo-Fabrizio Bosso-Rita Marcotulli), il Raduno dei suonatori di tarantella (26-27 luglio), Bollicine di Puglia (2 agosto nel centro storico e il 3 nel Castello), Green Note – Gargano jazz and food in Foresta Umbra (26 luglio – 2 – 9 – 23 agosto);

in programma, ancora, cinema per bambini, serate danzanti, presentazioni di libri, 1 agosto concerto di Carmine Padula, tornano i concerti sulla suggestiva terrazza del Meta – Museo Etnografico Tancredi;

tanto spazio allo sport e tornano grandi eventi come la Corrimonte (3 agosto) e lo Slalom di rally (7 e 8 settembre);

diversi appuntamenti speciali del welfare con i progetti “L’amore non va in vacanza – Summer Edition” nelle strutture socio-sanitarie e “Museo in valigia”;

per le residenze culturali, progetto speciale della Capitale, arrivano diversi artisti e poeti;

tra le attività esperienziali le passeggiate in notturna, bike in Foresta, trekking, cammini, escursioni.

A settembre il Corteo storico delle apparizioni di San Michele (22 settembre), dal 26 al 29 settembre la Festa patronale, ad ottobre il Festival Mònde (3-6 ottobre) e l’Assemblea europea delle Vie Francigena (18-20 ottobre).

Il programma completo https://lacittadeiduesitiunesco.it/…/a-monte…/

“Un cartellone di eventi pensato per tutti: per i turisti che scelgono la nostra destinazione, per i tanti concittadini che ritornano e per i residenti. Un programma speciale in un anno speciale. Buona estate a tutti” – il commento del Sindaco, Pierpaolo d’Arienzo.