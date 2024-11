Il Mondo Magico degli Elfi e delle Fiabe: a Roseto Valfortore il Natale si trasforma in una Fiaba

Con l’avvicinarsi del Natale, un’atmosfera di pura magia invade il piccolo borgo di Roseto Valfortore, in provincia di Foggia. Domenica, 1 dicembre, questo suggestivo paese si trasformerà ne “Il Mondo Magico degli Elfi e delle Fiabe”, un luogo incantato pronto ad accogliere bambini e famiglie per un’esperienza unica, tra fiabe e sogni che diventano realtà.

Dalle ore 10:00 del mattino, saranno disponibili visite guidate su prenotazione per scoprire le bellezze del borgo. Nel pomeriggio, alle 16:00, presso la ludoteca si terrà un laboratorio di “Mani in Pasta” per grandi e piccini. Alle 17:00, il giro bandistico delle bande di Castelluccio Valmaggiore e Roseto Valfortore animerà le strade, preparando l’atmosfera per uno dei momenti più attesi: l’accensione delle luminarie a Largo Mercato, alle 18:30, e l’inaugurazione del “Mondo magico degli Elfi e delle Fiabe.”

Una volta entrati, i visitatori, si ritroveranno in un mondo fiabesco, abitato da personaggi fantastici pronti a far vivere momenti indimenticabili. Cenerentola vi accoglierà nel suo splendido salone da ballo, pronta a raccontare la sua storia e a farvi danzare tra mille luci scintillanti. Nel castello incantato, la dolce Bella e la temibile Bestia vi aspettano per condividere con voi la loro avventura fatta di amore e coraggio.

Ma la magia non finisce qui! Nel cuore del bosco troverete la casetta di Biancaneve e i Sette Nani, dove i più piccoli potranno esplorare il loro accogliente rifugio e magari aiutare Biancaneve a preparare una deliziosa torta di mele. Per chi ama le avventure, non può mancare una visita a Pinocchio, il burattino di legno più famoso di sempre, che vi condurrà tra mille peripezie insieme al suo fedele amico, il Grillo Parlante.

Nessun villaggio natalizio è completo senza la presenza di Babbo Natale! I bambini potranno incontrare il buon vecchio dalla lunga barba bianca e consegnargli personalmente la loro letterina, imbucandola nella cassetta postale ufficiale di Babbo Natale, l’unica in tutta la Puglia! Un’emozione speciale che renderà l’attesa del Natale ancora più magica.

La festa continuerà con l’esibizione delle bande, dirette dalla Maestra Carmela De Michele per Castelluccio Valmaggiore e dal Maestro Matteo Sabatino per Roseto Valfortore. Per tutta la giornata, il centro ospiterà stands di prodotti tipici locali e articoli natalizi, offrendo l’opportunità di fare acquisti per le festività e assaporare le specialità del territorio.

Il Mondo Magico degli Elfi e delle Fiabe di Roseto Valfortore non è solo per i più piccoli: anche i grandi potranno vivere l’atmosfera incantata di questo luogo unico. Passeggiando tra le casette decorate, si potranno gustare dolci tipici natalizi, assistere a spettacoli dal vivo, e lasciarsi trasportare dalla calda atmosfera delle festività.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione irripetibile di vivere la magia del Natale in un contesto da favola. Il Mondo Magico degli Elfi e delle Fiabe vi aspetta a Roseto Valfortore dall’1 dicembre fino al 18 gennaio. Per informazioni e prenotazioni, potete contattare 320 3679331.