Il Manfredonia torna alla vittoria sul neutro di San Ferdinando di Puglia contro il Team Orta Nova.

Una rete per tempo per i biancocelesti che sbloccano al 34′ con il giovane Prota e chiudono la pratica al 62′ con una rete del solito Trotta.

Piccolo passo in avanti in classifica, per i biancocelesti, che approfittano dello scivolone del San Severo.