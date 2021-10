Il Manfredonia si muove sul mercato: arriva un difensore

Volto nuovo in casa Manfredonia Calcio 1932: ufficiale il tesseramento del difensore Ernesto Dispoto.

Dispoto classe ’92, originario di Bari, è un difensore centrale cresciuto nel settore giovanile del Bari, con due convocazioni in prima squadra con Ventura; fa la sua prima importante esperienza con il Bitonto in Serie D, dove colleziona 26 presenze. Fondamentale tappa della sua carriera è Martina, dove rimane per tre stagioni, conquistando una promozione in Serie C2, e disputatando i due successivi campionati nei professionisti.

Poi le esperienze a Termoli in D, Mola in Eccellenza e Altamura, dove si divide tra Team e Fortis tra Eccellenza e Promozione (con vittoria dei playoff e salto di categoria). In seguito le annate sempre in Eccellenza con Unione Calcio Bisceglie, Corato, Vigor Trani e Soccer Massafra.

Difensore abile nelle chiusure e con il vizio del gol, rappresenta un rinforzo di qualità per la retroguardia di mister Franco Cinque ed è pronto a mettersi subito a disposizione per il prosieguo del campionato.

Queste le sue prime parole: “Sono molto orgoglioso della chiamata di una società importante come il Manfredonia e ringrazio la società e il direttore per l’opportunità. Arrivo con entusiasmo e pronto a dare il massimo per questa maglia e questa piazza. Abbiamo davanti un campionato difficile, con squadre ben attrezzate ma vogliamo fare bene e dare continuità di risultati. Forza Manfredonia”.