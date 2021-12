Il Manfredonia Calcio ufficializza Ninkovic e Di Martino

Il Manfredonia Calcio 1932 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con i due calciatori Ian Ninkovic e Francesco Di Martino.

Entrambi i calciatori saranno già a disposizione di Mister Cinque

Ian Ninkovic è un centrocampista argentino classe 1995 molto duttile e adattabile anche da trequartista. Cresciuto nel settore giovanile del Club Atletico Lanus (Argentina), Ian vanta diverse esperienze tra Italia e Argentina tra cui citiamo il club Jj Urquiza (Primera C Argentina), Jonica (Promozione Sicilia), Nk Drava Ptuj (Serie B Slovenia), Virtus Cilento (Eccellenza Campania) e Corato Calcio (Eccellenza Puglia). Il suo innesto porta molta esperienza nella rosa sipontina.

Francesco Di Martino è un classe 2002. Ricopre il ruolo di esterno basso in una difesa a 4 ma può fare il quinto in una difesa a 5.

In passato ha giocato nella Salernitana U-15, Cavese U-16, Triestina U-17 per poi passare nella Berretti Picerno e in Serie D nel Gravina e Cattolica. Auguriamo un caloroso in bocca al lupo ai nostri nuovi calciatori!

Sempre forza Donia!