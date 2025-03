[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Manfredonia Calcio carica i tifosi: tutti al Miramare!

Domenica torniamo a casa! Dopo più di un mese, finalmente siamo pronti a giocare di nuovo nel nostro Miramare. Ci manca il calore del nostro stadio, il sostegno che solo voi, vicini a noi, sapete dare.

In questo periodo lontano da casa, però, la squadra ha dimostrato il proprio valore: 4 risultati utili consecutivi, con una vittoria a Nardò, un pareggio a Andria e un altro pareggio, frutto di una grande rimonta contro il Gravina, quando sembrava ormai tutto perso.

Manfredonia-Ischia è una partita fondamentale per il nostro cammino. E’ il momento di essere uniti per la maglia, uniti per questi colori!

CARICA SIPONTINI! TUTTI AL MIRAMARE!