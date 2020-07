Il Manfredonia C5 riparte da capitan Lupinella

La società del Presidente Sante Leone comunica di aver acquistato a titolo definitivo dal Real Rieti il cartellino di Mirko Lupinella.

Il capitano del Manfredonia ha firmato un contratto che lo legherà alla compagine sipontina per tre stagioni. Mirko è già al terzo anno consecutivo con la maglia biancoceleste, ed è diventato ormai un beniamino per i tanti tifosi appassionati di futsal e rappresenta una certezza e punto fermo del roster di Mister Monsignori.

Classe 97, brindisino di origine, muove i primi passi nel futsal pugliese con le maglie dell’LC Five Martina e Cisternino con cui conquista una final eight di serie B e i play off per la serie A2, prima di approdare in massima serie con il Real Rieti.

Proprio dal Rieti, tre anni fa, l’intuizione del Ds Mendola, un’operazione che si è dimostrata vincente poichè con la casacca del Manfredonia Lupinella si conferma assoluto protagonista.

Tra le tante parate decisive sicuramente da ricordare il rigore respinto a Gonzales Campana nel ritorno dei play off per la A2. Parata che sancì l’approdo del Manfredonia nella seconda serie Nazionale.

Le 19 presenze e 2 reti dell’ultimo campionato, oltre che ai suoi interventi provvidenziali salva risultato, hanno consentito a Mirko di essere inserito dagli addetti ai lavori nella Top Ten del girone C della serie A2.

“Sono molto felice di poter riprendere un percorso che lo scorso anno per i motivi che tutti sappiamo è rimasto incompleto, un percorso che personalmente ho intrapreso due anni fa e che mi ha permesso di crescere sia come uomo che come calcettista. Ho deciso di tornare nuovamente a Manfredonia per il semplice fatto che qui mi sento davvero a casa, ho un grande rapporto con i miei compagni, che potrei definire tranquillamente fratelli, e con tutte le persone della società, ma non solo, ho un ottimo feeling anche con tutti i tifosi. Siamo davvero una grande famiglia e voglio continuare a vivere con loro questo sogno che insieme stiamo coronando.

Nella prossima stagione mi aspetto di migliorare il piazzamento dello scorso campionato e magari toglierci altre soddisfazioni, quelle che per il lavoro fatto forse meritiamo davvero. Con Mister Monsignori e Mario Del Grosso non si può che crescere continuamente.

Vorrei ringraziare infine il Manfredonia nelle figure dei Presidenti tutti e del Direttore Sportivo Carmelo Mendola per la riuscita della trattativa, sono super motivato e pronto a sudare per questa maglia! A presto Donia.”

La società Asd Manfredonia C5 ringrazia sentitamente il Presidente del Real Rieti, Roberto Pietropaoli , il direttore generale Luca Palombi ed il procuratore Vincenzo Portelli della Penta sport Consulting per l’ottima riuscita della trattativa

A Mirko porgiamo un caloroso augurio di buon lavoro per il prossimo campionato.

M&A