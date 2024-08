IL LIBRO DI UN SIPONTINO SCELTO AL FESTIVAL LETTERARIO NAZIONALE “LIBRI NEL BORGO ANTICO” DI BISCEGLIE

Anche un sipontino prenderà parte alla manifestazione letteraria nazionale “Libri nel Borgo Antico” che da molti anni si svolge nel bellissimo centro storico di Bisceglie. Si tratta del filosofo Michele Illiceto, docente di filosofia presso la Facoltà Teologica Pugliese di Bari e presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano “S. Michele Arcangelo di Foggia, oltre che al Liceo classico di Manfredonia “A. Moro”. Il libro del prof. Illiceto scelto dagli organizzatori del Festival letterario riguarda l’ultima sua fatica appena uscita qualche mese fa dal titolo: “So che ci sei. Con Francesco di Assisi per ricominciare a credere” (Edizioni Porziuncola di Assisi).

L’autore, in questo testo, ripercorrere la vicenda terrena di san Francesco come se fosse la vita di un qualsiasi giovane di oggi, rileggendola alla luce di alcune categorie filosofiche, esistenziali e spirituali tipiche del nostro tempo come la ricerca di senso, la fragilità e i fallimenti, l’esperienza del vuoto, il tema della libertà, il bisogno di amare, la solitudine e la ripartenza, la ricerca di Dio e la radicalità evangelica, la fraternità e la lotta per la pace. Il testo si articola in cinque brevi capitoletti che si leggono tutto d’un fiato, come piccoli quadri, nei quali si tocca con mano la grande attualità del Santo di Assisi con le sue scelte, gli alti e bassi nella fede, le svolte esistenziali: uno specchio nel quale il lettore è invitato a guardarsi dentro per comprendere meglio se stesso e il senso della fede in un mondo che cambia e che ci cambia senza concederci spazio di riflessione e di critica.

Gli incontri nel Borgo antico quest’anno si terranno dal 29 agosto all’1 settembre 2024. La manifestazione prevede tantissime conversazioni con i maggiori autori nazionali e stranieri, ma anche locali, nelle principali piazze del centro storico di Bisceglie.

La presentazione del libro di Illiceto si terrà il 30 settembre in Piazza Tre Santi nel centro storico di Bisceglie, alle ore 19.00. Dialogheranno con l’autore il vescovo presidente di Pax Christi Mons. Giovanni Ricchiuti e il Dott. Francesco Mastrogiacomo, già presidente diocesano dell’Azione cattolica Italiana.

“Libri nel Borgo Antico” è il Festival Letterario Nazionale organizzato dall’associazione Borgo Antico di Bisceglie (Puglia, BT). Una manifestazione pensata come una grande festa dei lettori e degli editori con l’obiettivo di promuovere la lettura e incentivare la diffusione dei libri.

Diventata negli anni una delle principali manifestazioni dedicate alla lettura in Italia, “Libri nel Borgo Antico” si dipana nelle piazze più rappresentative e caratteristiche di un centro storico che è scrigno di preziose memorie del passato. Suggestivi vicoli e splendide piazzette si popolano di migliaia di visitatori richiamati dalla partecipazione di scrittori e giornalisti che arricchiscono con idee, spunti di riflessione, poesia e letteratura, le calde serate estive del borgo medioevale di Bisceglie, affacciato sul mare. L’evento accoglie nel proprio salotto letterario all’aperto un novero di personalità illustri e autorevoli nell’ambito della narrativa, della poesia, del giornalismo, della politica, della scienza, del cinema, dello spettacolo e della religione.