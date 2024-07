Il “Gino Lisa” ha acceso i motori: è importante aprire le vendite per l’operativo invernale 2024-2025

Mondo Gino Lisa desidera complimentarsi anche pubblicamente con la compagnia aerea Lumiwings, con Aeroporti di Puglia e la Regione Puglia per l’ottimo lavoro svolto sino ad oggi sull’Aeroporto di Foggia e per i risultati che si stanno registrando in questi mesi, con indici di riempimento sempre più elevati e non registrati in precedenza.

Oramai, non soltanto a cavallo del weekend, si riscontra sempre più spesso il “tutto esaurito” su diversi voli, frutto sia della bontà del lavoro svolto che della crescente risposta da parte dei passeggeri, che stanno conoscendo, apprezzando e valorizzando l’opportunità di volare da Foggia. A tal proposito, è evidente come si siano intercettate le principali necessità degli stessi in relazione a giorni/orari dei voli e alla provenienza iniziale degli stessi all’interno della c.d. Area Vasta. Non è, inoltre, da sottovalutare la facilità di interconnessione volo+pullman che si ha per la prima volta da quest’estate, con sincronia tra gli orari degli aerei e dei bus, per raggiungere le principali località del Gargano, dei Monti Dauni e della Campania. È un’operazione vincente su cui bisognerà puntare anche nel futuro.

Anche Mondo Gino Lisa sta dando un contributo di rilievo, con una campagna informativa senza precedenti che si sta svolgendo sia online che fisicamente sul territorio, coinvolgendo realtà locali e remote per creare un “sistema di domanda” attorno al “Gino Lisa”. L’obiettivo è quello di fornire tantissime motivazioni per cui l’utente finale voglia scegliere di volare da o per Foggia, rappresentando il sistema aeroporto un’importante opportunità per lo sviluppo del territorio.

Data l’evidenza di dati confermano una tendenza in forte crescita della domanda, Mondo Gino Lisa suggerisce alla Compagnia, ad Aeroporti di Puglia e alla Regione Puglia di cogliere l’attuale momento di entusiasmo e di attivarsi per aprire al più presto le vendite per l’operativo invernale 2024-2025, in anticipo rispetto all’anno scorso (in cui i nuovi voli furono messi in vendita solo in pieno settembre). Tale scelta risulterebbe strategica sia per consolidare i risultati ottenuti (ovvero non porre un freno oggettivo a questo trend) sia per fidelizzare la clientela, mettendola in condizioni di prenotare i voli invernali da subito, evitando cioè – come avvenne nel 2023 – di orientarsi verso alternative di trasporto, sia terrestri che aeree, spinte da attività di marketing concorrenti. Il “Gino Lisa” ha raggiunto un buon livello per poter intraprendere scelte coraggiose.

Mondo Gino Lisa augura buon lavoro al team di lavoro che opera all’Aeroporto di Foggia, sicuri di quanto tenga seriamente, come noi, allo sviluppo dello scalo foggiano.