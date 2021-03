Il Gargano torna sul grande schermo questa sera su Canale 5 con il kolossal “Wonder Woman”

Il Gargano torna sul grande schermo questa sera su Canale 5 (ore 21.20) con il kolossal “Wonder Woman”, il film campione di incassi del 2017 con Gal Godot nei panni della supereroina. Il film di genere azione, fantascienza, fantastico, avventura, drammatico del 2017. Diretto da Patty Jenkins, “Wonder Woman” è il quarto titolo del DC Extended Universe (noto anche come DCEU), e il primo dedicato all’omonima supereroina.

Wonder Woman porta sullo schermo le vicende di Diana Prince, principessa delle Amazzoni, nella sua lotta per portare la pace. Nel cast, al fianco di Gal Godot, troviamo Chris Pine, David Thewlis, Danny Huston ed Elena Anaya. Prima di essere Wonder Woman, Diana è la principessa delle Amazzoni, addestrata per essere una grande guerriera e diventare invincibile. Nata e cresciuta in una paradisiaca isola super protetta, Diana è costretta ad abbandonare la sua amata terra dopo che un pilota americano piomba improvvisamente sulle rive e racconta del violento conflitto che da troppo tempo ormai infuria nel mondo esterno. Convinta di poter fermare la minaccia, scoprirà i suoi reali poteri e il suo vero destino…



Per descrivere al meglio la bellezza dei luoghi dove è cresciuta Diana, la produzione americana ha scelto la costa del Gargano: a fare da scenario alle gesta di Wonder Woman ci sono il monolite di Pizzomunno (Vieste), i faraglioni di Baia delle Zagare e la bianca scogliera di Vignanotica (Mattinata). Oltre che dalle nostre parti, l’obiettivo della macchina da presa ha immortalato anche Castel del Monte, alcuni luoghi della provincia di Salerno e l’immancabile Matera (all’estero il film è stato girato anche a Londra e a Parigi).