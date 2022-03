Il futuro di Foggia passa dall’operatività del Gino Lisa

Lo sviluppo della città di Foggia e di tutta la Capitanata passa dall’aeroporto Gino Lisa. E la

pubblicazione dell’avviso pubblico relativo al programma di incentivazioni per l’attivazione di voli di

linea da/per l’aeroporto Gino Lisa di Foggia e non può che rappresentare una bella notizia.



Finalmente dopo tante promesse qualcosa si muove nella direzione a nord di Bari. Non solo turismo ma

una nuova idea per rilanciare la nostra terra. Non si può immaginare Foggia e la Capitanata senza una

piattaforma logistica al servizio del settore agroalimentare.



Serivirà una rete stradale capace di garantire collegamenti più comodi con le altre destinazioni. Il grado

di attrazioni del nostro territorio dipende da tante variabili. Ci vuole una visione ad ampio raggio che

possa creare posti di lavoro e tanta ricchezza.



“Per noi di Fratelli d’Italia, Foggia dovrà diventare fulcro per il futuro. Ci batteremo in ogni sede

istituzionale affinché il dibattito e l’attenzione resti sempre alta. Non abbasseremo mai la guardia. Ora

tocca alle compagnie aeree dare un segnale rispetto al bando pubblicato da Aeroporti di Puglia”.

Questa la dichiarazione del Commissario Cittadino di Fdi Mario Giampietro.