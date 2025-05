[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il direttore Luca Pernice al Salone del Libro di Torino per presentare insieme a don Ciotti il libro “Schiavi d’Italia”

E’ stata una emozione per me essere presente al Salone del Libro di Torino per presentare, insieme a don Luigi Ciotti, il mio libro “Schiavi d’Italia” edito dalle edizioni Paoline.

Un reportage all’interno del ghetto di Borgo Mezzanone, uno dei più grandi insediamenti d’Europa, per dare voce alle storie di donne e uomini schiavi del terzo millennio in terre di Puglia.

Sono storie di donne e uomini vittime del traffico di esseri umani, di meccanismi di oppressione ed emarginazione, del sistema del caporalato che calpesta i loro diritti.

Ma in queste pagine non c’è solo dolore. C’è anche la loro speranza di libertà: liberi dallo sfruttamento, liberi di vivere con dignità. Una speranza che può avanzare anche grazie al contributo della società civile e alla presa di coscienza di ogni singolo cittadino.

Grazie alle edizioni Paoline e a don Luigi Ciotti, che ha curato l’introduzione, per aver da sempre creduto in questo lavoro.

Luca Pernice