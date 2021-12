Questa notte, alcuni malviventi hanno piazzato una bomba nella Farmacia Simone, creando danni ingenti alle strutture.

Una notizia che ci addolora e che ci fa tanta, tanta rabbia.

Sono andato a trovare Raffaella per far sentire forte la nostra vicinanza e quella di tutta la comunità.

Assieme ai suoi collaboratori, era già intenta a risistemare per tornare subito a lavorare.

Aveva la voce tremante, ma nonostante tutto pronta a ripartire.

Le ho detto che non è sola, che non sono soli. E che tutta la Città è con loro.

La sua attività ha subito notevoli danni.

Ma il danno peggiore continua a subirlo anche la nostra comunità.

Il danno più grande siete voi criminali: voi che piazzate bombe, voi che delinquete, voi che pensate di farci paura con atti intimidatori.

Sappiate che i danni si possono aggiustare; le vetrate saranno ricomposte.

Anche la nostra comunità, ne sono certo. Tornerà a splendere di sola bellezza.

Ma voi no! Voi starete sempre nell’ombra.

Noi, invece, nella luce!

Dalla parte giusta, dalla parte della legalità e della giustizia.

Dalla parte dello Stato.

Forza Raffaella, forza Monte Sant’Angelo! Ce la faremo.

Pierpaolo D’Arienzo