Il consigliere Spano (Progetto Popolare) vota favorevolmente la variazione di bilancio per la messa in sicurezza della città

Il consigliere comunale Daniele Spano della lista Progetto Popolare vota favorevolmente la variazione di bilancio per la messa in sicurezza della città: “Con un bilancio comunale redatto certamente non da questa amministrazione, ci ritroviamo oggi ad approvare questa variazione di bilancio che denota in maniera chiara la capacità di questa amministrazione di reperire i fondi necessari ad eliminare, senza indugio, le cause di ulteriori pericoli per la pubblica incolumità e ripristinare le condizioni di sicurezza per i cittadini finanziando.”

“Nello specifico faccio riferimento ai lavori lavori di potatura del verde pubblico in tutta la nostra città che ci consentiranno, anche grazie a questa variazione di bilancio di mettere in sicurezza a nostra città.

Dagli atti il nostro possesso è chiaro a tutti noi che la manutenzione del nostro territorio è ferma al 2019, e noi abbiamo l’obbligo di recuperare nel più breve tempo possibile il tempo perduto.”

“La variazione di bilancio, inoltre, impegna fondi oltre che al ripristino della segnaletica stradale, come ad esempio strisce pedonali dinanzi ai plessi scolastici, semafori e rifacimento manto stradale nelle varie vie principali, anche la sistemazione di opere pubbliche.

Approfitto di questa opportunità per complimentarmi con la tecnostruttura dei lavori pubblici che nell’arco di pochissime settimane è uscita a rinnovare e ristrutturare le scalinate della zona scuola croce, luogo dimenticato da oltre cinque anni.”

“C’è ancora tanto da fare e il mio pensiero va a gran parte dell’illuminazione pubblica che ha ancora bisogno di riparazioni che i nostri cittadini attendono ormai da troppi anni.

Anche sotto questo aspetto va sottolineata la dinamicità del settore dei lavori pubblici che ha già operato un’importantissima opera di manutenzione ordinaria proprio dell’illuminazione pubblica per esempio nella zona dei comparti, che oggi può godere senza dubbio di un’illuminazione pubblica più qualificata e più efficiente.”

“Ritengo questa variazione di bilancio utile e indispensabile per dare uno slancio anche amministrativo oltre che operativo a tutte le azioni de riqualificazione del decoro urbano della nostra città .

Questa variazione di bilancio è indispensabile, poiché sostiene interventi straordinari di cui questa città ha bisogno con carattere di straordinarietà ed urgenza che a mio avviso non vengono meno anche per tutto quello che è accaduto nel recente passato.

Ringrazio la giunta comunale e il sindaco per la mole di lavoro che stanno svolgendo in questi giorni, per il coraggio e la caparbietà dimostrata anche nel reperimento di fondi che altrimenti sarebbero rimasti immobilizzati in capitoli di bilancio fermi.

Ci vuole coraggio Sindaco, quello che state dimostrando a tutta la città in questi pochi mesi di neonata amministrazione ed è quello che si percepisce in città: la volontà di migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini e soprattutto di riprendere un percorso di rinascita fermo ormai da troppo tempo.”