Il celebre attore Rocco Papaleo a San Giovanni Rotondo

“Cinema, il potere della parola”, l’intervista al celebre attore e regista Rocco Papaleo, mercoledì 21 agosto

A San Giovanni Rotondo, Piazza dei Martiri, di fronte al Palazzo di Città, sarà la cornice perfetta per ospitare “Cinema, il potere della parola” l’intervista, curata dalla giornalista cinematografica Antonella Gaeta, al celebre attore e regista Rocco Papaleo, mercoledì 21 agosto, alle ore 21:30.

Un momento di grande prestigio per l’intera città che si appresta ad accogliere il famoso artista nella cornice della sua piazza centrale. “San Giovanni Rotondo Sotto le Stelle, la tua Estate da Vivere” si arricchisce di uno dei suoi eventi di maggiore rilievo, e lo fa attraverso una riflessione sul cinema e il suo linguaggio, in compagnia di uno degli attori più apprezzati del panorama italiano.

Rocco Papaleo, attore e regista, musicista e doppiatore, vanta una lunga e ricca carriera fra teatro, televisione e cinema. Interprete di numerosi film, fra i più famosi “È nata una star?”, “Che bella giornata”, “The Place”, con il suo esordio alla regia del film “Basilicata coast to coast” vince il David di Donatello e il Nastro D’argento come miglior regista esordiente. Nel 2012 ha affiancato Gianni Morandi nella conduzione del Festival di Sanremo.

Antonella Gaeta, giornalista cinematografica e sceneggiatrice, collabora con le pagine culturali de “La Repubblica” dal 2000. Dal novembre 2011 al febbraio 2015 è stata presidente dell’Apulia Film Commission.

«Siamo orgogliosi di poter ospitare Rocco Papaleo nella nostra San Giovanni Rotondo: non vediamo l’ora di condividere con lui un’incredibile serata, fra commedia e riflessioni sul cinema e il suo linguaggio. Siamo convinti che eventi di tale importanza non potranno che accogliere i gusti dei nostri cittadini e dei turisti: riportare al centro la cultura è stato sin dal principio il nostro obiettivo, e quale modo migliore per legarlo a doppio filo con l’intrattenimento se non con Rocco Papaleo? Ringraziamo per la presenza l’illustre giornalista Antonella Gaeta, per la sua disponibilità a moderare l’intervista con Papaleo. Altri eventi attendono ancora l’estate della nostra città». Dichiara l’assessore alla Cultura e Turismo Gennaro Tedesco.