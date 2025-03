Il cantante Manfredoniano Amon Wave nel programma di Netflix “Nuova Scena” con Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Amon Wave da Manfredonia alla conquista di “Nuova Scena” su Netflix

La scena rap italiana è in questi anni regina della musica italiana, un talento made in Manfredonia Giuseppe Palomba, in arte Amon Wave, rapper Sipontino, prova a scalare questa nuova scena e sarà tra i protagonisti della nuova stagione del programma musicale di Netflix, “Nuova Scena”.

Il giovane artista ha avuto l’opportunità di mostrare il suo talento davanti a tre icone del rap italiano: Geolier, Rose Villain e Fabri Fibra, giudici della competizione. “Nuova Scena” è un format che mira a scovare e lanciare i nuovi astri nascenti del rap, offrendo loro una vetrina di visibilità senza precedenti.

Amon Wave, con il suo stile unico e la sua energia contagiosa, da tempo lavora con grande costanza per lasciare il segno nel panorama musicale italiano. La sua partecipazione al programma rappresenta un’importante occasione per far conoscere la sua musica e la sua storia, portando alla ribalta il suo talento che mai dimentica le sue origini.

La presenza di Amon Wave a “Nuova Scena” è motivo di orgoglio per la comunità di Manfredonia, che segue con entusiasmo il percorso del suo giovane concittadino. La sua partecipazione al programma è un esempio di come il talento e la passione possano superare qualsiasi ostacolo, aprendo la strada a nuove opportunità.

“Nuova Scena” sarà disponibile su Netflix dal 3 Marzo, La seconda stagione sarà composta da 8 episodi, divisi in 3 parti. Durante i primi 4 episodi (disponibili dal 31 marzo) assisteremo alle audition. I tre giudici Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain andranno a caccia di talent. Chi supererà le fasi di audition e cypher verrà messo alla prova negli episodi 5-7 (dal 7 aprile) in battle di freestyle, videoclip e featuring al fianco di alcuni tra i più grandi rapper italiani. Saranno tre gli artisti che accederanno alla finale (dal 14 aprile) e solo uno vincerà l’ambito premio di 100.000 euro.