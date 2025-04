Il 32esimo Stormo di Amendola in visita all’Oncoematologia Pediatrica e Pediatria Generale di Casa Sollievo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il 32esimo Stormo di Amendola in visita all’Oncoematologia Pediatrica e Pediatria Generale

Grazie al 32esimo Stormo dell’Aereonautica Militare di stanza ad Amendola (FG) per la visita di ieri in Oncoematologia Pediatrica e Pediatria Generale.

Guidati dal comandante, il colonnello Antonio Vivolo, una rappresentanza di ufficiali, sottoufficiali e graduati ha consegnato ieri, alle famiglie e ai piccoli ricoverati, tante uova di Pasqua e colombe.

Ad accoglierli medici e infermieri in servizio nei due reparti, che si sono occupati di distribuire i doni stanza per stanza, famiglia per famiglia.