Il 27 dicembre la deputata Troiano incontrerà attivisti, elettori e simpatizzanti per brindare al nuovo anno

In occasione delle festività natalizie, venerdì 27 dicembre alle ore 19.00, la deputata Francesca Troiano, incontrerà nella propria sede di Manfredonia sita in via delle cisterne civico 14 attivisti, elettori e simpatizzanti per brindare insieme al nuovo anno.

In politica giornalmente opera delle scelte che si ripercuotono sulla vita quotidiana dei cittadini, anche se spesso asetticamente, e per tale ragione chi ha l’onere ma soprattutto l’onore di rappresentare i cittadini dovrebbe confrontarsi con questi ultimi, motivo per il quale ho ritenuto opportuno ed importante ritagliare questo spazio proprio durante le festività e immediatamente dopo l’approvazione della legge di bilancio, in modo da condividere insieme a tutti coloro che parteciperanno la gioia del Santo Natale appena trascorso e la speranza di un 2020 fatto di gioie e soddisfazioni personali.



Dep. Francesca Troiano