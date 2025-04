[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il 1° maggio Gargano Sacro approda a Vieste e chiude con un concerto nella chiesa di San Francesco

“Navigazioni intorno al Monte Analogo” di Michele Lobaccaro, è l’evento conclusivo del cammino di primavera. Il concerto è sostenuto dal Comune di Vieste e da Pugliapromozione, realizzato con la collaborazione di Collateral Maris Festival.

Il primo maggio, festa dei lavoratori alla quale è dedicata l’ultima tappa, il cammino di primavera di Gargano Sacro, l’itinerario culturale nato dal festival FestambienteSud, arriva a Viestee chiude con il concerto “Navigazioni intorno al Monte Analogo” di Michele Lobaccaro.Nel concerto, che si terrà nella chiesa di San Francesco alle ore 18, con ingresso libero, vengono eseguiti i brani dell’album omonimo uscito a gennaio 2024.

Ilgruppo dei camminatori è partito il 25 aprile da Rignano Garganico e in sette tappe ha percorso a piedi 120 km tra i luoghi più suggestivi del Gargano Sud.

Lo spettacolo musicale, che sarà introdotto dai saluti dell’assessore alla cultura di Vieste Graziamaria Staracee da Nicla Del Frate dell’associazione Collateral Maris, ha un carattere avvolgente che creaun’atmosfera intima. Le composizioni di Lobaccaro, sialternano alla lettura di estratti selezionati dal libro “Il Monte Analogo” di René Daumal.Sul palco: Michele Lobaccaro, voce e chitarra, Francesco Cielo, tastiere ed elettronica, Andrea Cielo, violoncello, Gian Luca Bianco, voce recitante.

Il progettodiscografico, per l’etichetta Cosmasola,porta la firma di Michele Lobaccaro compositore e musicista fondatore dei Radiodervish. Un discointenso ecantautorale che, ispirandosi al romanzo incompiutodi René Daumal, canta l’asfissia del nostro tempo. Un’epocacompletamente schiacciata su un presente astorico e materialistico incapace di dareprofondità di visione al quotidiano. Un disco che ha come fil rouge l’esigenza di libertà disottrarsi a quello che possiamo chiamare Capitalismo Reale, per cui viviamo in unasituazione asfittica ipercontrollata nella quale l’uomo è ridotto a numero, a sequenza digitale,dal quale si può estrarre un valore per trarne profitto economico ed esercitare un poteredispotico e distopico. Navigazioni intorno al Monte Analogo è uno sguardo critico versola società digitale e digitalizzata per invitare a coglierne, oltre agli aspetti positivi, anchequellipericolosamente totalizzanti e riduzionistici dell’elemento umano e spirituale.

Michele Lobaccaro è compositore, autore e musicistadei Radiodervish. Con il progetto interculturaleRadiodervish, di cui è fondatore, ha pubblicato diversialbum e ha compiuto numerosi concerti in Italia eall’estero suonando in luoghi come L’Olimpia di Parigi,Valencia, Beirut, Bruxelles e Atene. A fianco della suaattività con il gruppo Radiodervish ha coltivato lapassione per la ricerca interculturale con la creazionedi sperimentazioni musicali italo-albanesi con ilprogetto Skanderband con il quale pubblica nel 2015 un Album perCosmasola Edizioni. Èideatore e curatore della manifestazione e premio al dialogo TRE VOLTE DIO: un incontrointernazionale letterario e musicale tra le tre grandi religioni del Libro: Ebraismo,Cristianesimo e Islam. Il 2 Marzo 2010 la manifestazione Tre Volte Dio si è svolta nella cittàsimbolo delle tre grandi religioni monoteiste: Gerusalemme.Nel 2011 compone e pubblica una messa intitolata “Un’ala di riserva. Messa laica per DonTonino Bello”, che diventa un album per la Meridiana Edizioni accompagnato da un testo inedito di Don Tonino Bello. Tra gli interpreti ci sono Franco Battiato e Caparezza.Dal 2015 è ideatore e direttore artistico del Festival Viator – menti cuori e corpi lungo le vie francigene del sud. Dal 2017 è direttore artistico di Dosti-Festival delle arti e delle culturereligiose dal quale è nata la prima orchestra interreligiosa italiana.

Il programma La Primavera di Gargano Sacro, è beneficiariodell’Avviso Prodotti Turistici nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020. Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, in attuazione del Piano Strategico del Turismo “Puglia365” e del progetto “Prodotto Turistico”.

Prossimi appuntamenti:

dal 31 maggio al 3 giugno – Donne in Cammino con Gargano Sacro

dal 6 all’8 giugno – La primavera dei presidi di Gargano Sacro

Info e prenotazioni su http://greencave.org