Ignazio Silvestri è il nuovo Team Manager del Manfredonia Calcio

Il Manfredonia Calcio 1932 ufficializza Ignazio Silvestri nel ruolo di Team Manager.

Classe 2002, Silvestri, studente di Diritto e Management dello sport, per cinque stagioni è stato dirigente dell’Atletico Vieste ricoprendo gli incarichi di Responsabile della comunicazione, di Segretario e Team Manager, ruolo di che ha ricoperto anche a San Severo sia con il San Severo Calcio che con la compagine del Maracanã.

La sua esperienza più significativa è stata nel 2021/22, ricoprendo il ruolo di Team Manager della Primavera 3 del Foggia Calcio nello staff di mister Gaetano Pavone.

Per svolgere il ruolo di Team Manager, Silvestri (che in passato ha già avuto modo di collaborare con Mister Franco Cinque) alla grande passione per il calcio unisce competenza, capacità organizzative e tanta abnegazione.