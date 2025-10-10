[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ICT JOB DAYS, IL PRIMO RECRUITING #MAREASINISTRA DEI CENTRI IMPIEGO BARI, BAT, FOGGIA

Dal 20 ottobre colloqui online tra aziende e professionisti ICT. L’evento, totalmente online, vuole attrarre in Puglia i talenti del digitale ora fuori regione

Bari, 10 ottobre 2025 – Il digitale non aspetta! E la Puglia risponde con un’iniziativa concreta per attrarre e trattenere talenti nel settore dell’ICT. Dal 20 ottobre partono gli ICT Job Days – Lavorare nell’ICT in Puglia, il primo evento totalmente virtuale di recruiting dedicato all’Information Communication Technology, organizzato dai Centri per l’Impiego delle province di Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia.

Gli ICT Job Days nascono con un duplice obiettivo: da un lato, rispondere ai fabbisogni crescenti di competenze digitali avanzate da parte delle imprese; dall’altro, offrire a professionisti qualificati e neo laureati o diplomati specializzati – inclusi nomadi digitali e pugliesi di ritorno – occasioni concrete di rientro e reinvestimento nel tessuto produttivo regionale.

L’iniziativa si inserisce a pieno titolo nel programma #mareasinistra, la strategia promossa dalla Regione Puglia per ripensare la crescita a partire dalle competenze, dalle tecnologie e dalla creatività, attraendo professionalità e talenti ora fuori regione.

Dal 20 ottobre, circa 15 aziende pugliesi incontreranno candidati attraverso colloqui online individuali, tenuti in stanze virtuali dedicate. Le offerte di lavoro sono pubblicate sul portale regionale “Lavoro x Te”, promosse dai canali social ARPAL e supportate da un’attività avanzata di scouting con strumenti professionali, tra cui quelli forniti da LinkedIn.

Tutte le offerte di lavoro sono disponibili sulla pagina web dell’evento: https://sites.google.com/arpal.regione.puglia.it/job-days-ict/home

Per le imprese, gli ICT Job Days rappresentano un’opportunità di recruiting efficace. Per i professionisti e talenti, un’occasione per connettersi con aziende innovative e per progettare un rientro qualificato nella propria terra d’origine. Un format digitale, rapido e orientato al futuro, frutto del lavoro capillare degli operatori dei Centri per l’Impiego di ARPAL Puglia, che conferma la vocazione della Regione a coniugare innovazione, inclusione e sviluppo locale.

Con gli ICT Job Days, la transizione digitale in Puglia si fa concreta: il futuro dell’ICT è già qui, e parla pugliese.