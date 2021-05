I tesori nascosti di Manfredonia

Nell’ambito del progetto “I tesori nascosti di Puglia” la Pro Loco di Manfredonia Sabato 29 e Domenica 30 Maggio 2021 organizza una serie di visite guidate alla scoperta dell’oasi della Laguna del Re.

Il progetto presentato dall’Unpli Puglia e promosso dalla Regione Puglia ha come obiettivo quello di organizzare esperienze culturali innovative alla scoperta di siti e beni culturali meno noti. Il percorso esperienziale che la nostra Pro Loco presenta ai visitatori e residenti è organizzato in collaborazione con il Centro Studi Naturalistici Onlus, l’associazione Fare Natura e l’associazione Dauniatur di Manfredonia.

L’ “Oasi Laguna del Re” presenta specchi d’acqua, strutture in legno per l’avvistamento dell’avifauna delle zone umide, pontili e sentieri percorribili a piedi ed in bicicletta.

Nella piccola oasi sarà possibile vivere il tramonto a contatto con la natura, osservando la flora e la fauna lacustre con una Guida turistica abilitata ed esperto naturalistico di avifauna.

“Se il Signore avesse conosciuto questa piana di Puglia, luce dei miei occhi, si sarebbe fermato a vivere qui” (Federico II di Svevia)

Visite guidate sabato 29 Maggio e Domenica 30 Maggio 10.00-13.00

Per info e prenotazioni: Tel. 0884.271903, mail -prolocomf@libero.it