I “scorze de nucelle” per San Lorenzo e la storia del bacio che mandai da piccolo al Santo che usciva in Processione

Manfredonia – QUANDE jove ugnane -chiangeve ca u jurne da feste du San Lavrijnze – Lorenzo Majorano ,patrono della città – guai a non mangiare a pranzo il tradizionale pasto della festa – che era un piatto prelibatissimo, era il famosissimo…piatto che in tutte le case manfredoniane si mangiava.”

I Scorze de Nucelle ” in bianco pieno di ricotta o pure i scorze grosse con ricotta e sugo.Dopo aver assistito alla processione del Santo Patrono.

Ricordo un anno era il 7 di febbraio – chiangiove perché pioveva , ed io ero molto legato alla processione santa – San Lavrijnze ci jove abbagnete – ed con le lacrime più grandi della goccie di pioggia per la tristezza – perché la processione tornò indietro in Cattedrale – con il Santo su una seicento familiare, correva verso la Chiesa Madre.

Purtroppo la storia ci insegna ,che a febbraio – il tempo non è stato quasi mai clemente . Quel giorno mano nella mano a mia madre – “sotte u balucone mannove u becie a Sante dull’Oriente ” sembe chiangene.

A cura di Claudio Castriotta

