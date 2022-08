I Rione Junno in concerto a Monte Sant’Angelo

Il 10 agosto concerto-evento nella splendida cornice di Piazza de’ Galganis

#WeAreinPuglia, #LaCittàdeiDueSitiUnesco

“I RIONE JUNNO nel Rione Junno”: potrebbe essere questo il titolo per l’evento che, inserito nel programma estivo del Comune Monte Sant’Angelo, si svolgerà mercoledì 10 agosto a Monte Sant’Angelo, con inizio alle ore 21.30, in Piazza de’ Galganis, una delle piazze più suggestive e caratteristiche dell’intera Puglia.

Un concerto-evento da non perdere a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monte Sant’Angelo, prodotto da Rhymers’ Club, con la collaborazione dell’etichetta Soundfly.

La musica sarà la costante di un concerto che va ad incontrare altri artisti e altri modi di vedere l’arte dalla poesia alla fiaba, dalla danza contemporanea, alle arti visive, in una cornice straordinaria, partendo per un racconto musicale che va dagli esordi del gruppo originario proprio di Monte Sant’Angelo, passando per tutto il tempo vissuto nei primi 20 anni di carriera appena festeggiati dalla band, approdando all’oggi ed affacciandosi su quel che sarà domani, sempre verso nuovi modelli di produzione e di fruizione dell’Arte.

Rione Junno, lontano dalle insidie del folklorismo, ma inserito nell’onda alternativa e contemporanea della musica etnica, è riconosciuto come uno tra i massimi rappresentanti della nuova proposta musicale radicata nella tradizione ma rivolta al futuro”.

Per maggiori informazioni sul concerto si possono consultare i contatti istituzionali del Comune di Monte Sant’Angelo, il sito web e e pagine social ufficiali di Rione Junno www.rionejunno.com .