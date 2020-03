I numeri non aiutano, Conte: “Blocco totale e chiusura delle scuole prorogate”

Il blocco totale e la chiusura delle scuole “non potranno che essere prorogati alla scadenza”. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte. “Abbiamo evitato il collasso del sistema, le misure restrittive stanno funzionando”, sottolinea il premier.

Il primo ministro ha annunciato, al Corriere della Sera, che è in dirittura di arrivo (“penso fra due settimane saremo pronti per firmarlo”) un altro decreto, quella leva di politica economica interna, che nessuna iniezione di liquidità può sostituire e che per decenni è stato il punto debole della crescita italiana. “Ci stiamo lavorando giorno e notte nonostante l`emergenza – assicura – sarà un’opera di sblocco di investimenti pubblici mai vista prima”.