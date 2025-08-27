Cinema

I migliori film in uscita in autunno al cinema

Redazione27 Agosto 2025
  1. The Conjuring – Il rito finale – 4 settembre
  2. The Life of Chuck – 18 settembre
  3. Esprimi un desiderio – 25 settembre
  4. Il padre dell’anno – 25 settembre
  5. After the Hunt – Dopo la caccia – 16 ottobre
  6. Eddington – 17 ottobre
  7. Frankestein – 22 ottobre
  8. La famiglia Halloween – 23 ottobre
  9. Mortal Kombat 2 – 23 ottobre
  10. Predator – Badlands – 6 novembre
  11. Una famiglia sottosopra – 13 novembre
  12. Wicked parte 2 – 20 novembre
  13. Zootropolis 2 – 26 novembre
  14. Avatar – Fuoco e cenere – 17 dicembre
  15. Primavera – 25 dicembre
