I migliori film in uscita in autunno al cinema
- The Conjuring – Il rito finale – 4 settembre
- The Life of Chuck – 18 settembre
- Esprimi un desiderio – 25 settembre
- Il padre dell’anno – 25 settembre
- After the Hunt – Dopo la caccia – 16 ottobre
- Eddington – 17 ottobre
- Frankestein – 22 ottobre
- La famiglia Halloween – 23 ottobre
- Mortal Kombat 2 – 23 ottobre
- Predator – Badlands – 6 novembre
- Una famiglia sottosopra – 13 novembre
- Wicked parte 2 – 20 novembre
- Zootropolis 2 – 26 novembre
- Avatar – Fuoco e cenere – 17 dicembre
- Primavera – 25 dicembre