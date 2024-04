I migliori anni anticipazioni e ospiti oggi 6 aprile: in studio una novità mai successa prima

Grande attesa per la decima edizione de I migliori anni, il varietà condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai 1. Oggi 6 aprile andrà in onda la prima puntata dello show dove saranno attesi molti ospiti che terranno alta l’attenzione del pubblico da casa. Carlo Conti avrà l’arduo compito di sfidare l’amica e collega Maria De Filippi che va in onda su Canale 5 con la terza puntata del serale di Amici 23. Le anticipazioni de I migliori anni riguardanti la prima puntata rivelano che in studio arriverà Carlo Verdone. Il grandissimo attore e regista romano sarà il primo a cimentarsi in un nuovo modo di rispondere alle domande cioè il 3×3. L’uomo sarà tenuto a scegliere tre canzoni, tre personaggi e tre oggetti da consegnare alle generazioni future.

I migliori anni anticipazioni prima puntata: in studio ci saranno 60 ragazzi

Le anticipazioni de I migliori anni rivelano che Patty Pravo arriverà in studio dove rispolvererà i suoi cavalli di battaglia che ci hanno accompagnato in tutti questi anni. Inoltre, ospite musicale Francesco Gabbani che sicuramente farà ballare tutti quanti riproponendo alcuni dei suoi pezzi. Nel corso della prima puntata del 6 aprile, Carlo Conti intervisterà Wilma De Angelis, Fausto Leali che canterà i suoi migliori successi e Valeria Rossi. In studio, inoltre, ci sarà una novità mai successa prima. Infatti ci saranno 60 tra ragazzi e ragazze che saranno tenuti a giudicare quanto visto nella trasmissione. Ma le sorprese non saranno finite qui visto che è prevista la presenza fissa del comico romano Maurizio Battista che intratterrà il pubblico in studio e da casa con le sue gag.