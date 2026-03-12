[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I falò di San Giuseppe a Monte Sant’Angelo: il programma

FANOJE 2026 | I falò di San Giuseppe

Monte Sant’Angelo

Mercoledì 18 marzo 2026

Ci sono tradizioni che non si limitano a tornare.

Ogni anno sanno riaccendere ricordi, legami, comunità.

Le Fanoje sono tutto questo: il calore del fuoco, le voci nelle piazze, i profumi della nostra terra, la musica, la condivisione, il senso più autentico dello stare insieme.Torna a Monte Sant’Angelo uno degli appuntamenti più attesi e più belli della nostra tradizione: le Fanoje, i falò di San Giuseppe che accendono la città e la riempiono di musica, sapori, incontro e comunità.

Cinque luoghi, cinque fuochi, tanti momenti da vivere insieme tra concerti, degustazioni e tradizioni popolari:

Piazza Mario di Leo – ore 19:15

Piazza San Francesco – ore 19:30

Largo Dauno – ore 19:45

Piazza de Galganis – ore 20:00

Largo Tre Ottoni – ore 20:15

Con la partecipazione di:

Music Therapy

Mulieres Garganiche

Figli di Puglia

Podolik Band

Suonatori e Cantatori del Gargano

La Pacchianella itinerante

E poi degustazioni, convivialità e “A Braci Aperte”, la cena comunitaria che mette al centro condivisione e legami.

Il sindaco: “Le Fanoje sono uno dei momenti più autentici della nostra identità. Ringrazio di cuore le associazioni culturali, sociali e sportive, le parrocchie e tutti coloro che, con passione e impegno, rendono possibile questa bellissima festa della comunità”.

Vi aspettiamo per vivere insieme una serata di tradizione, calore e appartenenza.

Monte Sant’Angelo vi aspetta intorno al fuoco.

Per saperne di più: https://www.montesantangelo.it/…/monte-santangelo…