I consiglieri comunali di Manfredonia si riducono i gettoni di presenza

I consiglieri comunale di Manfredonia hanno deliberato

Di ridurre, per l’intero periodo di vigenza del Piano di Riequilibrio Finanziario

Pluriennale, dicui alla deliberazione C.C. 1/2019, la spesa per la corresponsione dei gettoni di

presenza ai Consiglieri Comunali, fissando quale limite annuo per consigliere comunale, per

la partecipazione ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari, la somma di €

7.380,00, al lordo delle prescritte ritenute, fermo restando il limite mensile previsto per

legge;

Esprimere indirizzo a ché l’attività dei consiglieri comunali possa svolgersi secondo

modalità che permettano di contenere la spesa gravante sul Comune per il rimborso degli

oneri dovuti ai datori di lavoro per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali,

determinato indicativamente in € 12.000,00 su base annua;

Di esprimere indirizzo a mantenere livelli contenuti di spesa anche in merito alle

partecipazioni societarie del Comune, tenuto conto di quanto al riguardo già adottato;

Di dichiarare, con separata votazione: unanimità, il presente atto immediatamente

eseguibile.