I colori possono influire sul nostro stato d’animo? Cromoterapia, il potere dei colori, ecco cosa ci comunicano

La cromoterapia è una medicina alternativa, non scientifica, che utilizza i colori per aiutare il corpo e la psiche a ritrovare il loro naturale equilibrio. I colori sono in grado di stimolare il corpo e calmare certi sintomi: ansia, stress, rabbia, tristezza; che lasciano accumulare tensioni inducendo stati di malessere. In questo articolo sicuramente non parleremo a livello di medicina, questo lo lasciamo agli scienziati, ma in maniera riflessiva.

Che i colori ci stimolino a livello psichico è abbastanza evidente…quando ci troviamo di fronte al mare, oppure siamo immersi nel verde della natura, il giallo di una bella giornata soleggiata, un arcobaleno…fateci caso! Come ci sentiamo?

Nella cromoterapia, il blu è considerato rilassante, riequilibrante il verde e defaticante il giallo. I colori influirebbero sullo stato d’animo e verrebbero assorbiti dall’organismo anche quando non siamo coscienti.Anche nell’arredamento, a tavola, nell’abbigliamento…ovviamente io aggiungo anche make-up; possiamo circondarci di colori che ci fanno sentire bene ed essere più positivi.

Questa estate sulla spiaggia ho avuto il piacere di incontrare una simpaticissima africana; aveva con sé tanti accessori, abiti, ventagli … particolari e molto belli. Nella loro cultura utilizzano molto il legno e delle stoffe a fantasia con colori sgargianti: la fascia che vedete indossata da me è africana. Questi colori mi hanno dato un energia positiva pazzesca, e tanto buonumore.

Potevo non creare un make-up ispirato dai loro colori??

I colori, che ho utilizzato in questo make-up sono il: rosso, marrone, arancio e giallo. In cromoterapia il rosso è un colore energetico, capace di incrementare la pressione sanguigna; il marrone, esprime equilibrio e sensualità, si associa all’idea della terra, del tronco e dell’autunno; l’arancione simboleggia la creatività, l’armonia ma anche espansione e l’ambizione; infine, il giallo, simboleggia l’allegria e gioia, ispira forza e stimola la volontà.

I colori sono ovunque, siamo circondati dai colori: i colori della natura, che sono meravigliosi. Possiamo portarli con noi attraverso le nostre scelte quotidiane…anche dipingendo, io lo faccio su di me; ogni giorno mi diverto a dipingere il mio viso con i tanti colori che il mondo del beauty propone; o preferite una versione black/white? Guardate il video che ho realizzato, capirete il perché; se vi piace condividetelo.