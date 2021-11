I candidati sindaci a confronto con il coordinamento degli studenti di Manfredonia

Uno degli ultimi atti di questa campagna elettorale ha visto i candidati sindaci a confronto con il coordinamento degli studenti, composto dai rappresentanti d’Istituto di tutte le Scuole Secondarie di 2 grado ed altri studenti.

La Pastorale Sociale Diocesana è felice di aver aiutato questi giovani in questo momento di confronto con i candidati sindaci. Purtroppo non è stato possibile farlo in presenza, poichè alcuni rappresentanti sono stati eletti solo la settimana scorsa e trovare un momento utile per tutti in questa calda settimana era impossibile.

Le domande ed il montaggio video sono il frutto dell’operato di questi meravigliosi giovani. Grazie ai candidati sindaci per averci creduto!