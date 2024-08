Holi Splash – La corsa colorata il 18 agosto a Vieste

Il 18 agosto, Vieste ospiterà la Holi Splash Run, una corsa non competitiva di circa 5 km pensata per tutti: famiglie, ragazzi e adulti. Non importa se siete alla vostra prima corsa o atleti esperti, l’importante è divertirsi e celebrare uno stile di vita sano!

I partecipanti, dopo aver ritirato il Race Kit prima della partenza, saranno accolti da esplosioni di polveri colorate lanciate dai nostri “disturbatori” lungo tutto il percorso, creando un’esperienza vivace e spettacolare. Sarà allestita anche un’area con maxi gonfiabili, animatori, musica e tante attività per grandi e piccini.

Al termine della corsa, il villaggio di partenza si trasformerà in un’esplosione di colore con il grande Holi Splash Party, un finale imperdibile che darà il via a una festa senza pari.

La Holi Splash Run non è solo una corsa, ma un’occasione per divertirsi insieme e vivere una giornata all’insegna della gioia e della condivisione. Preparatevi a correre, camminare e soprattutto a colorare la vostra giornata di emozioni indimenticabili!

“È con grande soddisfazione che annunciamo la Holi Splash Run a Vieste, – dichiara l’Assessore allo Sport, Gaetano Desimio – un evento che non solo promuove uno stile di vita attivo e sano, ma celebra anche la convivialità e l’inclusività. Questa manifestazione rappresenta un’opportunità per coinvolgere tutte le fasce della nostra comunità in una giornata di festosa partecipazione e colorata condivisione. Siamo orgogliosi di ospitare questo evento che contribuisce a rafforzare i legami sociali e a valorizzare il nostro territorio.”

Per partecipare alla Holi Splash Run è necessaria la preiscrizione online al link http://www.holisplash.it/vieste-2024, basterà compilare il form online scegliendo la taglia della propria maglietta.