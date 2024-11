Herèditas a Manfredonia: “Un successo travolgente”

Herèditas: un viaggio attraverso i luoghi simbolo della nostra storia, cultura, natura e tradizione.

La valorizzazione del nostro patrimonio passa anche dal coinvolgimento attivo dei cittadini che hanno preso parte alla manifestazione e che, da ieri, sicuramente ne diventeranno ambasciatori e promotori turistici.

Visitare questi siti è stato come aprire un libro di storia.

Alla bellezza di questi luoghi si è unita anche la scoperta della loro storia grazie al racconto coinvolgente di guide esperte, archeologi e storici che hanno offerto ai partecipanti un quadro completo del valore storico e culturale dei siti.

Una giornata evento dedicata alla consapevolezza del patrimonio, organizzata dalla ProLoco di Manfredonia, con il patrocinio del Comune e la partecipazione di ArcheoSipontum, DauniaTur e della Parrocchia Santa Maria Regina di Siponto in collaborazione con il Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia e il Parco archeologico di Siponto (Direzione regionale Musei nazionali Puglia).

L’evento si è svolto durante tutta la giornata di domenica tre novembre snodandosi in un percorso di visite guidate a staffetta che è partito da San Leonardo e si è concluso nel tardo pomeriggio presso il Castello.

Il percorso di Hereditas è stato un viaggio nel tempo ma anche nel gusto. A metà giornata, sulla suggestiva terrazza dell’Infopoint che affaccia sullo splendido golfo di Manfredonia, i partecipanti hanno potuto assaporare, tra le altre cose, il “pancotto”: un piatto che unisce la tradizione alla semplicità.

Un successo travolgente! Le sei tappe di Hereditashanno registrato circa 416 accessi nei vari siti.

– 1° Abbazia di San Leonardo – 65 partecipanti;

– 2° Parco Archeologico di Siponto Le Basiliche e Basilica di Santa Maria Maggiore con la sua Cripta (aperta in via eccezionale per l’iniziativa) – 72 partecipanti;

– 3° Scavi Archeologici di Siponto – 79 partecipanti;

– 4° Ipogei Santa Maria Regina di Siponto – 77 partecipanti;

– 5° Conviviale – degustazione di prodotti tipici presso la terrazza Info Point offerta dalla ProLoco di Manfredonia – 60 partecipanti;

– 6° Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia – partecipanti 63.

Nulla sarebbe stato possibile senza il contributo dei soci volontari della ProLoco, della PASER, di Aldo Caroleo, di Simone Pellico ai quali, la Presidente dell’Associazione ProLoco di Manfredonia Simona Francesca Santovito, rivolge un sentito e doveroso ringraziamento.