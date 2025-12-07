Helena Prestes via dall’Italia: svelato il motivo dietro alla partenza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes ha trovato grande successo partecipando alla scorsa edizione del Grande Fratello, dove ha sfiorato la vittoria andata a Jessica Morlacchi. Grazie all’esperienza in televisione durata per ben 6 mesi, la modella di origini brasiliane ha siglato importanti collaborazioni lavorative che le hanno permesso di girare l’Italia e l’estero. In queste ultime ore, la compagna di Javier Martinez è tornata a far parlare di sé per una storia pubblicata nel suo profilo Instagram che vanta oltre 300 mila followers. Nella foto postata si vede Helena Prestes a bordo di un aereo con la seguente didascalia: “Off to go“. Secondo alcune indiscrezioni, la 35enne avrebbe lasciato nuovamente l’Italia per un nuovo impegno lavorativo all’estero. Non è da escludere che l’ex gieffina abbia preso parte ad una nuova campagna per un brand di moda.

Grande momento per Helena Prestes: in arrivo tanti progetti

Un grande momento per Helena Prestes che ha annunciato di star lavorando a diversi progetti. Nel corso delle ultime settimane, la compagna di Javier Martinez aveva raggiunto Roma per un nuovo impegno di lavoro. In quell’occasione, la 35enne aveva pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con la seguente didascalia: “Pronta per il nuovo progetto, super felice”. Di recente, invece, l’ex gieffina aveva rivelato di essere tornata a cantare in seguito al suo problema alle corde vocali. Sempre nei suoi canali social, la donna aveva pubblicato l’incontro con un noto vocal coach, che la sta aiutando con il suo progetto musicale. Insomma tante novità in arrivo per i fans della brasiliana.