Javier Martinez inedito: “Per me è terapeutico”, le parole

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione dei suoi fans che ormai lo seguono da quando due anni fa ha partecipato al Grande fratello, noto reality show di Canale 5. Il pallavolista argentino ha di recente fatto una diretta nel suo profilo Tiktok, che è stata seguita da oltre 5 mila utenti. In questa circostanza, il compagno di Helena Prestes ha rivelato come ha passato le sue ultime giornate. Il 31enne ha raccontato di aver raggiunto Macerata dove ha avuto modo di riabbracciare i suoi migliori amici. Javier Martinez ha dichiarato le seguenti parole: “Ho fatto un fine settimana bellissimo, sapete quanto per me sia terapeutico stare con tutti i miei amici”

Javier Martinez ed il weekend a Macerata

Sempre nel corso diretta social, l’ex pallavolista argentino della Terni volley academy ha ringraziato il suo amico che gli ha dato ospitalità a Macerata con delle dolcissime parole: “tornando ho mandato un messaggio a Dylan dicendo non do’ nulla per scontato e ti ringrazio per questa ospitalità che va avanti da più di dodici anni.” Javier Martinez ha concluso, dichiarando in questo modo: “sono stato il 90% con Dylan, lui è l’antisocial, mi sono goduto il tempo con tutti i miei amici, quando stiamo insieme parliamo sempre delle stesse cose e di cose successe 15 anni prima..forse questo è un sinonimo di amicizia vera.”