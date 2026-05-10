Helena Prestes sotto accusa: “Non parli mai con Javier Martinez”, la replica di lei

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Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti e innamorati nel 2024 durante l’edizione del Grande fratello, vinta da Jessica Morlacchi. Gli Helevier – cosi si fanno chiamare in rete – stanno insieme da ormai un anno e mezzo e da poche settimane sono andati a vivere a Lecco dopo una breve esperienza a Terni dove lui giocava per la squadra locale di pallavolo. Nelle ultime ore, la modella influencer è tornata a difendere la sua storia d’amore col pallavolista argentino. Tutto è iniziato quando un utente ha attaccato Helena Prestes mentre stava facendo una live su Tiktok. Il leone da tastiera ha accusato l’ex gieffina di non parlare mai con Jsvier Martinez. Di qui, è arrivata la reazione della 35enne di San Paolo che ha voluto rispondere per le rime all’utente.

Helena Prestes difende la sua relazione con Javier Martinez

Nel corso della diretta Tiktok, Helena Prestes ha difeso la sua relazione col compagno. L’ex gieffina ha dichiarato verso il leone da tastiera: “Io parlo con Javier Martinez, tutti i giorni, non fatevi storielle in testa.. è passato un anno.” La donna ha quindi continuato: “La mia vita non è uguale alla tua, non è quella che tu pensi vuoi da me, devi capire che al momento questo è, se non ti piace. Ciaooo”, facendo riferimento a chi chiedeva insistentemente quando sarebbe tornata in Italia. L’ex concorrente del Grande fratello è da quasi 2 settimane a New York per motivi di lavoro mentre il compagno ha preferito rimanere in Italia.