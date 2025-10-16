Helena Prestes sbotta sui social: “Non tollero manipolatori e opportunisti”, ecco con chi ce l’ha

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Questa volta non per delle dichiarazioni riguardanti la sua storia d’amore con Javier Martinez, ma bensì per un duro sfogo che ha pubblicato sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato oggi 16 ottobre un post nel suo profilo X, dimostrando di star vivendo una situazione non facile. Helena prestes ha scritto il seguente messaggio: “Ormai non ho tempo per sopportare persone assurde che, nonostante la loro età, non sono cresciute. Ormai non ho tempo per trattare con la mediocrità. Non tollero i manipolatori e gli opportunisti.” La modella brasiliana ha aggiunto di voler vivere accanto a delle persone sensibili che sanno sorridere ai propri errori e che non sfuggano dalle proprie responsabilità. La donna ha concluso: “Voglio circondarmi di gente che sappia arrivare al cuore delle altre persone. Gente ai quali i duri colpi della vita hanno insegnato a crescere con dolci carezze nell’anima. Sì: ho fretta… di vivere con intensità.“

Helena Prestes ha sparato a zero contro la sua famiglia

L’ex gieffina si è resa protagonista di un nuovo sfogo social. Solo nella giornata di ieri 15 ottobre, Helena Prestes aveva sparato a zero contro la sua famiglia, portando alla luce una situazione non semplice. Nel messaggio, la compagna di Javier Martinez aveva scritto: “La mia famiglia mi offende di continuo. Una rottura assurda. Ho tutto il diritto di rimanere in contatto con chi mi tratta bene e vice versa. Invece che solo rompere. Mamma mia.” La donna aveva parlato del suo rapporto difficile coi genitori durante una recente ospitata a Verissimo, il talk-show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. In quel frangente, la modella brasiliana aveva rivelato di ricevere insulti da parte del padre, che spingeva per venire in Italia da lei.