Helena Prestes spara a zero sulla sua famiglia: “Mi offende”, poi cancella tutto

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico. La modella brasiliana è reduce da una trasferta a Milano di alcuni giorni dove ha preso parte ad alcuni eventi. L’ex gieffina ha infatti partecipato al lancio di un nuovo brand di cappelli in un noto bistrot e lanciato una nuova tavola di kite surf presso un negozio di articoli sportivi a Sesto San Giovanni. Nonostante il grande successo, la modella brasiliana si è resa protagonista di un duro sfogo sui social. La compagna di Javier Martinez ha pubblicato un post nel suo profilo X, dov’è seguita da oltre 50 mila utenti. Nel messaggio, Helena Prestes ha condannato il comportamento della sua famiglia, scrivendo: “La mia famiglia mi offende di continuo. Una rottura assurda. Ho tutto il diritto di rimanere in contatto con chi mi tratta bene e vice versa. Invece che solo rompere. Mamma mia.”

Helena Prestes non ha un buon rapporto con la famiglia

La modella brasiliana si è resa protagonista di un duro sfogo sui social. Helena Prestes ha pubblicato un messaggio che poi ha cancellato su X rivolto alla sua famiglia, con la quale non ha un buon rapporto. Solo di recente, la 35enne aveva parlato dei problemi coi suoi parenti in Brasile nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo, dov’è era stata ospite inseme a Javier Martinez. In quell’occasione, l’ex gieffina aveva dichiarato le seguenti parole in merito al padre: “Non ho un bel rapporto, fa tante domande e io sono con la mia vita, vuole venire in Italia e mi chiede troppo. Mi insulta, mi ha chiesto un I-phone io ne ho dato uno a mio nipote e però ha uno schermo rotto e poi mi insulta con cose che non posso dire perché è troppo grave.”