Helena Prestes alla partita di Sinner a Monte Carlo: ecco perché

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione dei sul pubblico che ormai da tempo la segue. La modella brasiliana ha lasciato nuovamente l’Italia per il vicino Principato di Monaco. In particolare, l’influencer ha raggiunto Monte Carlo, dove si sta svolgendo il Master 1000 di tennis con protagonisti i maggiori esponenti della disciplina tra cui Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini. La donna ha preso parte ad un evento di un brand di abbigliamento che sponsorizza la manifestazione sportiva sulla terra rossa di Monte Carlo. Per l’occasione, Helena Prestes ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui la si vede a bordo campo mentre segue la partita vinta da Jannik Sinner.

Helena Prestes ospite di un brand di abbigliamento a Monte Carlo

La compagna di Javier Martinez è stata vista insieme ad Elisabetta Gregoraci a seguire a bordo campo la partita di Jannik Sinner, che ha vinto contro il francese Humbert. Helena Prestes è stata invitata dal brand di abbigliamento che sponsorizza l’evento a Monte Carlo. Alcune ore prima, la modella influencer aveva fatto una diretta su Tiktok dove aveva rivelato di essere rimasta vittima di body shaming da parte di alcuni haters. L’ex concorrente del Grande fratello aveva risposto in questo modo alle critiche sul suo aspetto fisico: “ho felicemente 35 anni, ogni volta mi dicono “ah sembri vecchia” io sono vecchia tesoro..e sto benissimo e vi auguro tanta salute che è la cosa più importante nella vita”.