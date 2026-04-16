Helena Prestes e Javier Martinez lasciano l’Italia? La rivelazione

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano a sorprendere il loro nutrito pubblico che ha saputo apprezzarli nel corso del Grande fratello 2024. Nel corso delle ultime ore, la modella influencer ha deciso di fare una diretta Tiktok, dov’è molto attiva e seguita. La 35enne ha condiviso la live con un make-up artist brasiliano che le ha dato qualche dritta per fare un trucco sul suo volto. Durante la chiacchierata, la donna ha fatto una rivelazione che non è passata inosservata ai suoi fans. Helena Prestes ha ammesso che le piacerebbe fare un viaggio all’estero insieme a Javier Martinez. La donna ha quindi dichiarato le seguenti parole: “Abbiamo voglia di andare in Argentina un po’, io ho proposto anche Perù e Guatemala già che siamo in Argentina. Non lo se se passiamo anche in Brasile.”

Javier Martinez e Helena Prestes, viaggio in Argentina?

Gli Helevier – così si fanno chiamare dei fans – starebbero pianificando un viaggio in America Latina e più precisamente in Argentina. Javier Martinez sembra abbia intenzione di portare la compagna a farle conoscere il paese dov’è nato 31 anni fa. Il pallavolista argentino e Helena Prestes sono reduci da un’estate 2025 ricca di viaggi. La coppia fece tappa in Egitto, in Grecia mentre rimase due settimane a New York. In quell’occasione, i due ex gieffini pubblicarono contenuti sui social che mostravano il loro viaggio nella città che non dorme mai.