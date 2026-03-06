Helena Prestes inaugura la nuova casa a Lecco: il gesto di Javier Martinez a distanza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono pronti a vivere un nuovo capitolo insieme. In queste ore, l’influencer brasiliana ha festeggiato un importante traguardo. La 35enne ha inaugurato la sua nuova casa a Lecco. Per l’occasione, la donna ha pubblicato un post in collaborazione con l’agenzia immobiliare dove mostra il suo attico di lusso nella cittadina lombarda. L’ex gieffina ha accompagnato il video con il seguente commento indirizzato all’agenzia: “Le chiavi di un sogno finalmente tra le mani.

Un enorme grazie per il lavoro incredibile, la velocità e la dedizione in ogni dettaglio. Siete stati fondamentali in questo percorso!”. Helena Prestes è pronta a trasferirsi a Lecco dove potrà contare della vicinanza sia del compagno che di Mattia Fumagalli, residente non molto distante.

Javier Martinez ed il gesto per Helena Prestes

Javier Martinez ha voluto essere partecipe al grande traguardo di Helena Prestes nonostante l’impossibilità ad essere con lei fisicamente. Il pallavolista argentino ha commentato con tre cuori rossi l’ultimo post pubblicato dall’influencer brasiliana. Il 31enne è infatti rimasto a Terni dove si sta allenando con la sua squadra in vista delle ultime partite che saranno molto importanti per un’eventuale salvezza nel campionato di A3. La storia tra gli Helevier procede a gonfie vele. Dopo l’esperienza a Terni, i due sono pronti ad inaugurare un nuovo capitolo della loro vita a Lecco.