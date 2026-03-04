Ex gieffino pazzo di Javier Martinez: il messaggio social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a far parlare di sé ma questa volta non per le sue qualità come pallavolista ma per un nuovo post che ha condiviso nel suo profilo Instagram, dove ha oltre 300 mila utenti. Il compagno di Helena Prestes ha pubblicato due nuove immagini in cui lo si vede posare per uno shooting in abiti eleganti. La nuova mise del 31enne ha scatenato la reazione sia della fidanzata ma anche di un altro ex gieffino che ha partecipato insieme a lui all’esperienza al Grande fratello. Si tratta di Mattia Fumagalli, che ha lasciato il seguente commento sotto il post di Javier Martinez: “Mi sentite urlare?“. L’uomo ha dimostrato di apprezzare particolarmente le foto del suo amico.

Mattia Fumagalli e Javier Martinez sono rimasti amici dopo il Grande fratello

Mattia Fumagalli e Javier Martinez sono rimasti molto amici in seguito all’esperienza fatta all’interno del Grande fratello nel 2024. Proprio l’ex gieffino è stato tra coloro che ha fatto gli auguri di compleanno al pallavolista argentino sui social. Il maestro di sci ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con una foto insieme al 31enne con la seguente didascalia: “Auguri a te orso buono. Ti voglio bene.” Prossimamente l’uomo diventerà vicino di casa degli Helevier dopo la decisione di questi ultimi di comprare casa a Lecco.