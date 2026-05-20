Helena Prestes grata sui social: arriva un messaggio speciale

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione mediatica. Da ormai tempo, la modella brasiliana si trova in America e più precisamente a New York dove sta svolgendo alcuni casting in collaborazione con la sua agenzia di moda. In queste ore, la 35enne di San Paolo è tornata a far parlare di sé per un messaggio speciale rivolto ai suoi tanti fans, che la seguono in ogni sua avventura in giro per il mondo. L’ex protagonista del Grande Fratello 2024 ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dov’è apparsa immensamente riconoscente nei confronti del suo pubblico. In essa, Helena Prestes ha scritto le seguenti parole: “Vedo sempre i vostri commenti, grazie. Mi fa piacere che siamo sempre più forti e uniti. Mi fa piacere.”

Helena Prestes ringrazia i suoi fans

La compagna di Javier Martinez ci ha tenuto a ringraziare il suo pubblico che la segue con costanza da quando ha partecipato al Grande Fratello 2024 dove si è classificata in seconda posizione. Helena Prestes ha dimostrato di avere un rapporto molto stretto coi suoi fans, tanto che spesso li intrattiene con dirette e post nei suoi canali social. Nel frattempo, la donna continua la sua vacanza lavoro in America. Una permanenza a New York che potrebbe avere i giorni contati. L’ex gieffina tornerà in Italia a fine mese per prendere parte alla nuova edizione di Vip Champion, evento in svolgimento a Capri.