Helena Prestes, frecciatina social verso Shaila Gatta? Cos’è accaduto

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Helena Prestes e Shaila Gatta sono state tra le grandi protagoniste del Grande fratello 2024. In queste ore, l’ex velina mora di Striscia La notizia è finita al centro dell’attenzione per il lancio del suo nuovo libro dal titolo Fuori onda, dove ha raccontato la sua esperienza travagliata nel reality show. In questo frangente, la donna ha parlato delle conoscenze avute all’interno della casa di Cinecittà. In particolare, Shaila Gatta ha dimostrato di essersi pentita di non aver scelto Javier Martinez al Grande fratello. La donna ha usato le seguenti parole per descrivere il rapporto con l’uomo all’interno del suo libro: “Le puntate proseguivano insieme agli sviluppi amorosi. Dei due contendenti, uno rappresentava il vecchio schema da cui avrei dovuto prendere le distanze, invece di usarlo come appiglio erotico ed emotivo (Lorenzo Spolverato). L’altro era la novità che ero curiosa di scoprire e ci ho provato”

Helena Prestes lancia una frecciatina social verso Shaila Gatta

Sempre nel libro, Shaila Gatta ha affermato che Javier Martinez la riempiva di attenzioni ed era molto protettivo con lei durante la breve conoscenza avuta al Grande fratello. Le affermazioni dell’ex gieffina non sono passate inosservate ad Helena Prestes, la quale avrebbe deciso di lanciare una frecciatina social. La donna ha condiviso il video di una ballerina che compie alcune piroette mentre perde alcuni fazzoletti. Un gesto che i fans hanno visto come frecciatina della modella influencer verso Shaila Gatta in seguito alle affermazioni sul compagno. Sotto il post si leggono commenti del tipo: “No vabbè ti adoro”, “hai vinto” ed ancora “mi fai morire.”