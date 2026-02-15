Helena Prestes e Javier Martinez raccontano il loro amore a Verissimo: “Non pensavamo…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono tornati a far parlare di loro. La modella brasiliana e il pallavolista argentino sono stati ospiti dello studio di Verissimo per un’intervista a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin. La donna e il 30enne hanno festeggiato coi telespettatori un anno di storia d’amore dopo essersi conosciuti all’interno del Grande fratello. In questo frangente, gli Helevier hanno svelato qualche retroscena inedito della loro vita insieme. Helena Prestes ha dichiarato: “Conviviamo da un po’, è super divertente. Io l’avevo capito prima che sarebbe durata perché ho puntato giusto”. Di qui, sono arrivate le parole di Javier Martinez, che ha ammesso: “Non pensavamo di arrivare a questo punto, in cui siamo così intimi e ci incastriamo nonostante le tante diversità a livello caratteriale”.

Javier Martinez svela come procede la convivenza con Helena Prestes

Durante l’intervista a Verissimo, Javier Martinez ha rivelato come procede la convivenza con helena Prestes a Terni, dove vivono da ormai diversi mesi. Il pallavolista ha dichiarato: “Della nostra convivenza la cosa più bella è tornare dagli allenamenti e vedere Helena che sta a casa, avere la presenza della persona che ami é la cosa più importante“. La modella brasiliana ha spiegato che nonostante i loro caratteri diversi sanno incastrarsi perfettamente. L’uomo ha quindi sorpreso la fidanzata con un gesto speciale quando ha letto una lettera d’amore nello studio di Verissimo.