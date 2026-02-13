Helena Prestes sbotta contro i fans ossessionati: “Avete questa fissa…”, la dichiarazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana ha fatto una diretta nel suo profilo Instagram dove vi erano presenti oltre 1000 persone collegate. In questo frangente, la 35enne si è resa protagonista di un duro sfogo contro i fans ossessionati. La donna ha risposto in questo modo a chi le domandava come mai fosse nuovamente distante da Javier Martinez: “Mi hanno chiesto se passo il weekend a Milano. Io lo so che lo chiedete apposta perché alcuni di voi avete questa fissa che siamo una coppia fatta di bugie. Ma le coppie lavorano, le coppie vere vivono e se caso mai non passiamo un compleanno, una festa insieme non significa essere falsi. E’ completamente normale ragazzi.” Helena Prestes ha dimostrato di essere un po’ stufa di quei fans, che vogliono comandare la sua vita a bacchetta.

Helena Prestes sarà a Verissimo insieme a Javier Martinez

La modella brasiliana si trova a Milano per impegni di lavoro come rivelato da lei stessa nel corso della diretta su Instagram. Lo scorso mercoledì, Helena Prestes insieme a Javier Martinez hanno registrato un’ospitata a Verissimo, visibile domenica 15 febbraio dalle ore 15:30 sui teleschermi di Canale 5. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete, la 35enne parlerà del rapporto col padre, attualmente ricoverato in un ospedale in Brasile in seguito ad un grave problema di salute e della sua relazione con il pallavolista argentino della Terni Volley Academy, con il quale ha celebrato il primo anno d’amore.