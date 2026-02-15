Javier Martinez sorprende Helena Prestes: lo speciale gesto in diretta tv

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes sono stati i grandi protagonisti della puntata di Verissimo andata in onda il 15 febbraio sui teleschermi di Canale 5. In questo frangente, la modella brasiliana ed il pallavolista argentino hanno celebrato un anno di storia d’amore nata all’interno del Grande fratello. Proprio il 30enne ha sorpreso la sua fidanzata con uno speciale gesto in diretta tv. In particolare, l’uomo ha scritto una lettera ad Helena Prestes che ha letto all’interno dello studio di Verissimo. Javier Martinez ha letto davanti ad un’emozionata compagna: “Primo anno insieme. Anno intenso e pieno di gioia. Rapporto cresciuto piano piano. Ci siamo trovati quasi per caso. Sei impulsiva, io riflessivo, tu ordinata e io disordinato. Bello litigare con te perché poi ci viene da ridere e ci amiamo sempre di più.”

Javier Martinez sorprende Helena Prestes con una lettera d’amore

Javier Martinez ha sorpreso Helena Prestes con una lettera d’amore letta durante l’ospitata a Verissimo. L’uomo ha concluso la missiva, facendo una promessa alla compagna: “Quando penso al mio futuro io penso a te. Ti starò sempre accanto verso il nostro destino”. Parole che hanno commosso la 35enne di San Paolo. La coppia è apparsa molto complice e innamorata anche se ha ammesso di voler attendere prima di sposarsi e allargare la famiglia. Il pallavolista argentino ha affermato: “Prima di farci prendere troppo dalla passione e dalla voglia di prendere tutto di petto vogliamo capire dove stare”.