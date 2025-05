Helena Prestes e Javier Martinez: nuovo traguardo per la coppia nata al Grande Fratello

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Dopo un corteggiamento durato per mesi, il pallavolista argentino ha ceduto al fascino della bella modella brasiliana. Oggi i due fanno coppia fissa, tanto da passare la maggior parte del tempo libero insieme. In questo momento gli Helevier così si fanno chiamare sui social si trovano in Egitto per una vacanza lavoro. Helena Prestes e Javier Martinez si mostrano felici e innamorati mentre trascorrono una giornata al mare o nel deserto come rivelato da alcuni foto e video postati da diretti interessati sui social. Proprio oggi 7 maggio, la coppia nata all’interno del Grande Fratello raggiunge un nuovo traguardo. I due infatti hanno festeggiato i tre mesi di fidanzamento da quel tugurio infuocato trascorso all’interno della casa più spiata d’Italia.

Helena Prestes e Javier Martinez hanno festeggiato i tre mesi di relazione

Gli Helevier hanno festeggiato i tre mesi di relazione. Helena Prestes e Javier Martinez hanno dimostrato che la loro passione è più forte che mai in barba a chi li accusava di stare insieme solo per sesso e strategia. Di recente, la coppia è finita al centro di un’indiscrezione da parte di Deianira Marzano. La nota esperta di gossip ha pubblicato una storia su Instagram, dando un aggiornamento sugli Helevier. In una storia postata nel suo profilo social si leggono le seguenti parole: “Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra la modella brasiliana e Javier Martinez. I due sono sempre più affiatati, complici e inseparabili. Nessuna crisi all’orizzonte, solo sorrisi, viaggio e tanto sentimento.“