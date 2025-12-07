Helena Prestes e Javier Martinez, nuovo traguardo per la coppia: ecco quale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più amate dello spettacolo italiano. La modella e il pallavolista della Terni volley academy hanno ottenuto grande successo nel corso della scorsa edizione del Grande Fratello, dove si sono conosciuti ed innamorati. Proprio oggi 7 dicembre, gli Helevier – così si fanno chiamare in rete dai fans – festeggiano un nuovo importante traguardo della loro storia d’amore. Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano oggi i 10 mesi di storia d’amore. In rete e sopratutto su X, il vecchio Twitter, i fan hanno voluto fare gli auguri alla coppia che seguono ogni giorno con tanta passione. Un utente ha scritto questo dolce messaggio: “10 mesi di amore puro, protezione, sostegno, sorrisi, abbracci, di condivisione, di momenti belli e meno belli, di emozioni, di scoprirsi giorno dopo giorno, di viaggi, traguardi e sogni ancora da realizzare. Siete tutto“.

Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano i dieci mesi di relazione

Gli Helevier festeggiano oggi i dieci mesi di relazione da quando si innamorati all’interno della casa del Grande Fratello dove hanno raggiunto entrambi le fasi finali. Proprio Helena Prestes aveva fatto una dedica d’amore per Javier Martinez qualche giorno fa. In quell’occasione, la modella brasiliana aveva pubblicato un Tiktok con alcuni momenti insieme al pallavolista argentino con la seguente didascalia: “Non so descrivere quanto sono fortunata ad averti nella mia vita…”. I due appaiono innamorati e più complici che mai a distanza di ormai otto mesi dalla fine del reality show di Canale 5.