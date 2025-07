Helena Prestes e Javier Martinez, come procede la loro storia? La rivelazione di un’ex gieffina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes si sono conosciuti nell’ultima edizione del Grande Fratello e da quel momento hanno vissuto molte esperienze insieme. La coppia si trova attualmente in Grecia per un viaggio lavoro. In questi ultimi giorni la modella brasiliana ha impressionato i suoi fan, pubblicando alcune storie nel suo profilo Instagram in cui pratica kite-surf. Proprio gli Helevier sono finiti al centro di una rivelazione di un’ex gieffina, che ha condiviso con loro l’esperienza fatta nel Grande Fratello. Si tratta di Pamela Petrarolo, la quale ha fatto alcune dichiarazioni riguardanti Javier Martinez e Helena Prestes nel corso del suo programma social dal titolo Malala. In questo frangente, l’ex membro delle Non è la Rai ha fatto sapere ai numerosi fan della coppia: “Si amano follemente, li ho visti personalmente”.

Helena Prestes e Javier Martinez, la storia procede a gonfie vele

Pamela Petrarolo ha rivelato che la storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez sta procedendo a gonfie vele in seguito alla partecipazione al Grande Fratello avvenuta oltre 3 mesi fa. La donna ha detto di aver visto la coppia molto innamorata. Proprio l’ex gieffina aveva visto gli Helevier due settimane fa quando hanno preso parte tutti insieme ad un evento a Napoli. In quel frangente, l’amica di Ilaria Galassi aveva pubblicato una foto insieme alla modella brasiliana nelle sue storie di Instagram. La foto aveva fatto in breve tempo il giro del web, tanto che molti utenti erano apparsi contenti della piccola reunion.